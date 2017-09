Man Utd : le nouveau coup de sang de Mourinho « Par Damien Da Silva - Le 10/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors du match nul entre Manchester United et Stoke City (2-2) samedi en Premier League, l'entraîneur mancunien José Mourinho s'est encore distingué par son comportement. En effet, au terme de la partie, le technicien portugais a refusé de serrer la main à son homologue des Potters Mark Hughes. Interrogé à ce sujet, le coach des Red Devils s'est montré énigmatique. "Pourquoi j'ai refusé de lui serrer la main ? C'est une très mauvaise question parce qu’on dirait que c’est de ma faute", a lancé le Lusitanien pour la BBC. Selon les médias anglais, Hughes a insulté et a tenté de faire expulser Mourinho au cours de la partie. On comprend mieux cette fois-ci l'attitude de l'ancien coach de Chelsea... Selon les médias anglais, Hughes a insulté et a tenté de faire expulser Mourinho au cours de la partie. On comprend mieux cette fois-ci l'attitude de l'ancien coach de Chelsea...

