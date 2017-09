Leipzig : un absent de taille contre Monaco ?

Leipzig : un absent de taille contre Monac o ? « Par Romain Lantheaume - Le 10/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Opposé à l'AS Monaco mercredi (20h45) pour le premier match de son histoire en Ligue des Champions, le RB Leipzig redoute de devoir composer sans l'un de ses cadres, le milieu de terrain Naby Keita (22 ans, 3 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison). Indispensable et auteur de l'ouverture du score d'un missile vendredi contre Hambourg (2-0) en Bundesliga, l'international guinéen a été touché aux adducteurs lors de la rencontre. La future recrue de Liverpool doit passer des examens qui détermineront s'il est ou non en état de participer au match face au champion de France en titre. L'absence de son métronome constituerait un coup dur pour le club allemand.

