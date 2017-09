PSG : Ménès encense Mbappé pour ses débuts « Par Damien Da Silva - Le 10/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un but face à Metz (5-1) vendredi en Ligue 1, l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 1 match et 1 but en L1 avec Paris SG cette saison) a réussi ses débuts avec le Paris Saint-Germain. Sur son blog, le journaliste de Canal + Pierre Ménès a encensé l'international français pour ses premiers pas avec le club de la capitale. "À ses côtés (Neymar), Mbappé a fait une entrée pleine de bonne volonté, s’est un peu compliqué la vie parfois mais il a marqué, a fait marquer et a donné de bons ballons. Vu le déchaînement médiatique qu’il a vécu ces derniers jours - auquel il a d’ailleurs parfaitement répondu - ce sont de brillants débuts", a apprécié le consultant. Associé à Neymar et Edinson Cavani, Mbappé devrait briller tout au long de la saison. Associé à Neymar et Edinson Cavani, Mbappé devrait briller tout au long de la saison.

News lue par 11865 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+