Amiens : Kakuta répond à ses détracteurs

Longtemps considéré comme un éternel espoir et parti jeune en Chine, au Hebei China Fortune, qui l’a prêté à Amiens cette saison, le milieu offensif Gaël Kakuta (26 ans, 4 matchs et 2 buts en L1 cette saison) réalise un début d’exercice convaincant avec le promu. Auteur du but de la victoire samedi à Strasbourg (1-0) à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1, l’ancien joueur de Chelsea en a profité pour répondre à ses détracteurs.

"On a beaucoup parlé de moi très tôt, je me dis qu'avec les qualités que j'ai, je ne peux pas finir comme ça, a affirmé l’ancienne pépite de Lens dans les colonnes de L’Equipe. Même si je suis parti en Chine, tout le monde disait : ‘Gaël Kakuta, c'est fini’, mais non. Mon projet, c'est de rejoindre un top club d'Europe."

S’il veut continuer de caresser son rêve, l’international congolais va devoir confirmer sur la durée.