Barça : Dembélé s'est régalé !

Barça : Dembélé s'est régal é ! « Par Damien Da Silva - Le 10/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors de la 3e journée de Liga, le FC Barcelone a humilié l'Espanyol (5-0) samedi et Ousmane Dembélé (20 ans, 1 apparition en Liga cette saison) a réalisé ses grands débuts avec les Blaugrana. Honoré à son entrée à la 68e minute par les supporters catalans qui ont entonné une Marseillaise revisitée avec son nom, l'ailier français a adoré ses premiers pas au Camp Nou avec notamment une passe décisive délivrée à Luis Suarez. "Je me suis senti bien. J’ai eu de bonnes sensations, dans un super stade avec un super public. C’est une belle victoire. J’ai vu que Luis Suarez faisait une belle course au second poteau. Il était tout seul et j’ai réussi à lui mettre le ballon", a raconté l'ancien Rennais pour la chaîne du Barça. Auteur de débuts réussis, Dembélé va devoir continuer sur cette voie pour succèder à Neymar, parti au Paris Saint-Germain. Auteur de débuts réussis, Dembélé va devoir continuer sur cette voie pour succèder à Neymar, parti au Paris Saint-Germain.

News lue par 11804 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+