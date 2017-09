PSG : Aurier reconnait "un manque de respect"

Transféré pour 25 millions d'euros à Tottenham cet été, le latéral droit Serge Aurier (24 ans) est revenu sur son histoire au Paris Saint-Germain. Évoquant la fameuse affaire périscope de février 2016, où il avait notamment insulté son entraîneur de l'époque Laurent Blanc, l'Ivoirien a réalisé son mea culpa.

"Ma décision a été prise par rapport à un problème qu'on sait tous. J'étais emprisonné et à partir de là je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais plus m'exprimer. Je ne pouvais plus parler à la presse, je me renfermais sur moi-même. C'était un feuilleton qui n'allait pas se finir. Une histoire qui a duré plus d'un an. J'ai repris le foot, j'ai fait des bons matchs. J'étais dans une année de rachat, parce que moi, je sais que j'ai manqué de respect au club et c'était important pour moi de repartir sur une grande saison et donner le maximum au club", a commenté Aurier dans une vidéo pour Bros Stories.

Dommage car l'ancien Toulousain avait affiché un potentiel intéressant au PSG avant cet écart de conduite...