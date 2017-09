Amiens : Kakuta ne cache pas sa joie !

Amiens : Kakuta ne cache pas sa joi e ! « Par Damien Da Silva - Le 09/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour le compte de la 5e journée de Ligue 1, Amiens s'est imposé sur le terrain de Strasbourg (1-0) ce samedi. Auteur du but de la victoire pour les Amiénois, le milieu offensif Gaël Kakuta (26 ans, 4 matchs et 2 buts en L1 cette saison) n'a pas caché sa joie au micro de beIN Sports. "C'est une victoire importante. On s'est bien battu aujourd'hui et le championnat est bien lancé. On va devoir bien gérer cette semaine pour ensuite prendre des points contre l'OM. On va avoir de la joie dans l'effectif avec ce succès. Je suis très content sur le plan individuel, avec mon 2e but de la saison", a savouré l'ancien joueur de Chelsea. Avec cette seconde victoire de suite, Amiens remonte à la 13e place du classement. Avec cette seconde victoire de suite, Amiens remonte à la 13e place du classement.

