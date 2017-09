Nantes : Dubois savoure la victoire « Par Damien Da Silva - Le 09/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En déplacement à Montpellier (1-0) ce samedi, Nantes a réussi à s'imposer grâce à un but sur coup-franc de Diego Carlos lors de la 5e journée de Ligue 1. Au micro de beIN Sports, le capitaine des Canaris Léo Dubois (22 ans, 3 matchs en L1 cette saison) a savouré le succès de son équipe. "Ça fait énormément de bien. On a gagné dans la difficulté car on a beaucoup défendu. On savait que ça allait être difficile de gagner ici, mais on l’a fait. Le principal, c’est de gagner les matchs et après la confiance va venir avec", a commenté le latéral droit. Sur une série de deux victoires et un nul, le FCN remonte à la 8e place du classement. Sur une série de deux victoires et un nul, le FCN remonte à la 8e place du classement.

