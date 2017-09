L1 : Troyes 0-0 Toulouse (fini)

Malgré une domination globale, Troyes n’a pas réussi à prendre le meilleur sur Toulouse (0-0) lors de la 5e journée de Ligue 1.

En début de partie, le rythme de la rencontre était assez faible malgré une maîtrise du jeu pour l’ESTAC. Le match avait du mal à s’emballer, notamment à cause de nombreuses fautes et des cartons jaunes distribués à la pelle... Sans démériter, les Troyens tentaient de faire la différence mais se heurtaient à un bloc toulousain bien en place. Juste avant la pause, Niane manquait de chance en trouvant le poteau sur une belle reprise...

Après la mi-temps, le TFC affichait enfin un autre visage et mettait la pression sur l’ESTAC. Mais cette embellie était de courte durée et Troyes reprenait la maîtrise des débats et Niane ratait une énorme occasion en croisant trop sa frappe. Finalement, le score n’évoluait pas et les deux formations se quittaient sur un score nul et vierge.