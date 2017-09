L1 : Strasbourg 0-1 Amiens (fini)

Incapable d’emballer cette partie, Strasbourg a chuté face à Amiens (0-1) lors de la 5e journée de Ligue 1.

Dans ce choc entre deux équipes promues en L1 cette saison, les Alsaciens étaient rapidement proches d’ouvrir le score, mais la tête de Mangane n’était pas cadrée. Après une énorme opportunité de Sacko pour le RCSA, les Amiénois ouvraient le score contre le cours du jeu sur un tir à l’entrée de la surface de Kakuta (1-0, 13e). Affectés par ce but, les Strasbourgeois déjouaient et ne parvenaient pas à se montrer dangereux. Jusqu’à la pause, il ne se passait plus grand-chose...

Au retour des vestiaires, les Alsaciens poussaient pour revenir au score, mais peinaient à approcher le but adverse à l’exception d’une frappe lointaine de Corgnet. De plus en plus nerveux, les Strasbourgeois perdaient leurs moyens et Lala était expulsé pour un second carton jaune. En infériorité numérique, Strasbourg ne parvenait pas à revenir et Amiens empochait un succès précieux à l’extérieur.