L1 : Montpellier 0-1 Nantes (fini)

Malgré un match terne, Nantes a réalisé une belle opération en dominant Montpellier (1-0) pour le compte de la 5e journée de Ligue 1.

Malgré une pelouse dans un état catastrophique à cause d’un champignon, les Héraultais réalisaient un bon début de match en maîtrisant le ballon. Bien plus entreprenants, les Montpelliérains multipliaient les vagues dans les couloirs mais ne parvenaient pas à se procurer une véritable occasion. Même si l’état du terrain représente une excuse valable, le spectacle proposé est d’une faible qualité...

Après la pause, la physionomie de la partie n’évoluait pas avec une partie fermée, des duels musclés et quelques tentatives pas vraiment tranchantes du MHSC. Malgré de nombreuses tentatives, Tatarusanu multipliait les interventions sans vraiment forcer. Et finalement, Diego Carlos animait enfin les débats en inscrivant un magnifique coup-franc dès 20 mètres côté ouvert (0-1, 76e). Une erreur de Lecomte. En fin de match, Sio était expulsé pour une semelle sur Diego Carlos et laissait Montpellier en difficulté. Grâce à ce joli but de Carlos et à une ultime parade de Tatarusanu face à Lasne, Nantes réussi un petit hold-up !