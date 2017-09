Nice : Souquet ne boude pas son plaisir

Au terme d'une superbe performance, l'OGC Nice a écrasé l'AS Monaco (4-0) ce samedi lors de la 5e journée de Ligue 1. Excellent sur cette rencontre, le latéral droit des Aiglons Arnaud Souquet (25 ans, 5 matchs en L1 cette saison) a savouré ce magnifique succès devant un public très chaud à l'Allianz Riviera.

"C’est bien, on a fait le match qu’il fallait. Il y avait une superbe ambiance, on a été costaud pour ce derby. Il faut continuer à faire les efforts comme ça, on a envie de reproduire des matchs comme ça quand on voit une telle ambiance", a apprécie le défenseur au micro de Canal +.

Après un début de saison difficile, Nice a sûrement enfin lancé sa saison avec cette belle victoire.