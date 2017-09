Monaco : D. Sidibé - "c'est catastrophique" « Par Damien Da Silva - Le 09/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour le compte de la 5e journée de Ligue 1, l'AS Monaco a lourdement chuté sur la pelouse de l'OGC Nice (0-4) ce samedi. Très déçu de la performance de son équipe, le latéral droit monégasque Djibril Sidibé (25 ans, 5 matchs et 1 but en L1 cette saison) n'a pas caché son agacement au terme de la partie au micro de Canal +. "Une claque ? On peut dire ça comme ça. C’est catastrophique de notre part. On savait que l’entame de match allait être électrique, on a commis trop d’erreurs et on l’a payé. On en a fait un peu moins, c’est comme ça... Il va falloir retenir les leçons de cette défaite", a prévenu l'international français. Monaco va vite devoir digérer ce gros revers pour rebondir mercredi en Ligue des Champions à Leipzig. Monaco va vite devoir digérer ce gros revers pour rebondir mercredi en Ligue des Champions à Leipzig.

