Ang. : Arsenal déroule, Chelsea assure

A l’occasion de la 4e journée de Premier League, Arsenal s’est relancé en surclassant Bournemouth (3-0) ce samedi. Les Gunners ont maîtrisé cette partie de A à Z avec un doublé de Welbeck (6e, 50e) et une réalisation de Lacazette (27e) sur une magnifique frappe enroulée. Dans le même temps, Chelsea a assuré l’essentiel en dominant Leicester (2-1). Malgré la réduction du score de Vardy (62e, sp), les Blues ont réussi à s’imposer face à Morata (41e) et Kanté (50e).

En déplacement à Everton, Tottenham a également régalé en réalisant un festival (3-0). Portés par un doublé de Kane (28e, 46e) et un but d’Eriksen (42e), les Spurs ont frappé fort. Au classement, Chelsea occupe provisoirement la 3e place à un point du leader Manchester City. Tottenham et Arsenal sont respectivement 5e et 9e.