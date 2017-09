Monaco : le PSG, Vasilyev avoue des tensions « Par Damien Da Silva - Le 09/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion du mercato d'été, l'AS Monaco a négocié avec le Paris Saint-Germain concernant Kylian Mbappé (18 ans, 1 match et 1 but en L1 avec Paris SG cette saison), qui avait décidé de rejoindre le club de la capitale. Si un accord a été trouvé entre les deux formations pour un prêt avec une option d'achat fixée à 180 millions d'euros, le vice-président monégasque Vadim Vasilyev a reconnu des tensions lors des discussions avec le PSG. "Si je préférais le vendre au Real Madrid ? Oui, mais pas lui. On a dit à tous les clubs intéressés que c'est Kylian qui, à la fin, choisirait. Un accord entre deux clubs ne suffit pas sans l'accord du joueur. Il a préféré le projet de Paris. Avec qui il y a eu des tensions ? Oui, il y a eu des tensions avec le PSG. C'est normal quand les intérêts ne sont pas les mêmes. On a eu des frictions mais c'est resté correct. C'est très bien que Paris ait une équipe forte. Si ça peut aider le football français, tant mieux", a relativisé le dirigeant russe pour L'Equipe. Beau joueur, Vasilyev a également réalisé une superbe affaire financière avec cette vente de Mbappé. Beau joueur, Vasilyev a également réalisé une superbe affaire financière avec cette vente de Mbappé.

