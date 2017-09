PSG : van Gaal critique le transfert de Neymar « Par Youcef Touaitia - Le 09/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désormais à la retraite, Louis van Gaal suit toujours de près l'actualité du monde du football. Comme beaucoup, le Néerlandais a eu son mot à dire concernant le transfert de l'attaquant Neymar (25 ans, 4 matchs et 4 buts en L1 cette saison) vers le Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros. Dans son style habituel, l'ancien coach du FC Barcelone n'a pas mâché ses mots. "Le système tout entier est pourri et cela devient de plus en plus clair. Le transfert de Neymar, c'est juste la revanche d'un cheikh que le Barça avait lâché comme sponsor. Cela n'avait rien à voir avec l'argent, c'est juste ce cheikh et ses sentiments, a lâché van Gaal dans les colonnes du média allemand Algemeen Dagblad. Nous sommes tombés bien bas dans le football. Et l'entraîneur n'y peut rien. Le football n'est pas le plus pur des mondes. J'ai travaillé 46 ans dans ce domaine et je ne peux pas changer ce monde. L'UEFA et la FIFA le peuvent, mais en ce moment, les deux instances semblent moins puissantes que les clubs." Un avis très tranché ! Un avis très tranché !

