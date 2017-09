PSG : les stades pleins, Meunier s'en réjouit

Comme à Guingamp, le stade Saint-Symphorien de Metz était plein à craquer pour la réception du Paris Saint-Germain (1-5), vendredi, à l'occasion de la 5e journée de Ligue 1. De quoi réjouir le latéral droit parisien, Thomas Meunier (25 ans, 2 matchs en L1 cette saison).

"C’est du spectacle. J’ai l’impression que c’est plus du divertissement qu’un intérêt sportif. Maintenant, ce sont des superstars. Si demain Madonna vient au Stade de France, tout le monde se battra pour les places. Ici, c’est la même chose. Voir Neymar, Mbappé, Di Maria, Draxler dans la même équipe, c’est exceptionnel. Je pense que partout où on ira, on fera stade comble. C’est aussi bien pour l’attrait du championnat et du PSG en général", a confié le Belge à l'issue de la rencontre.

Les dirigeants des clubs de Ligue 1 ne s'en plaindront pas.