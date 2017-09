L1 : Nice-Monaco, les compos probables « Par Youcef Touaitia - Le 09/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Nice et Monaco s'affrontent ce samedi (17h sur Canal +) lors du choc de la 5e journée de Ligue 1. Pour ce derby, l'entraîneur du Gym Lucien Favre est privé de Dante, suspendu. Touché à une cheville, Sneijder est également indisponible au contraire de la nouvelle recrue Marlon, présente dans le groupe. Côté asémiste, le coach Leonardo Jardim n'a pas retenu Kongolo et Méité, mais peut compter sur le retour de blessure de Boschilia. Les recrues Jovetic et Baldé sont là mais elles devraient débuter sur le banc. Voici la composition probable des deux équipes. Nice : Cardinale - Souquet, Marlon, Le Marchand (c), Jallet - Lees-Melou, Seri, Koziello, Saint-Maximin - Plea, Balotelli. Monaco : Subasic - Sidibé, Glik, Jemerson, Jorge - R. Lopes, Fabinho, Moutinho, Lemar - Diakhaby, Falcao (c).

