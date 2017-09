Leicester : selon son coach, Mahrez est motivé

Autorisé à négocier avec un de ses prétendants lors de l'ultime journée du mercato estival, l'ailier Riyad Mahrez (26 ans, 3 matchs en Premier League cette saison) est finalement resté à Leicester. Une excellente nouvelle pour l'entraîneur des Foxes, Craig Shakespeare, qui compte énormément sur l'Algérien.

"Mahrez nous a dit qu’il voulait jouer pour un club du top 5-6. Mais après avoir parlé avec lui ces derniers jours, je n’ai aucun doute sur son professionnalisme et son engagement envers Leicester, qu’il a toujours montré depuis son arrivée ici. Il a un super état d’esprit. De plus, son langage corporel à l’entraînement est bon et c’est très important pour moi et les autres joueurs. Il est excellent", s'est félicité le coach anglais.

Heureux comme Shakespeare.