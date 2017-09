PSG : Mbappé et le rouge d'Assou Ekotto « Par Youcef Touaitia - Le 09/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sévère pour les uns, mérité pour les autres, le carton rouge écopé par Benoît Assou Ekotto (33 ans, 5 matchs en L1 cette saison) lors de la rencontre de la 5e journée de Ligue 1 opposant Metz au Paris Saint-Germain (1-5), vendredi, fait couler beaucoup d'encre. L'attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 1 match et 1 but en L1 avec Paris SG cette saison), qui a subi la faute appuyée à la suite de laquelle le latéral gauche camerounais a été renvoyé aux vestiaires, est revenu sur cet événement. "Je ne sais pas s’il y a rouge, je ne suis pas arbitre non plus. Je ne le vois pas arriver. Et après, c’est vrai que c’est quand même un jeu dangereux de venir par derrière. Heureusement qu’il ne m’a pas fait trop mal. C’était plus de la peur qu’autre chose. Carton rouge, je sais pas. L’arbitre a pris sa décision et il faut la respecter", a indiqué le néo-Parisien après la rencontre. L'ancien joueur de Tottenham peut nourrir des regrets puisque Metz accrochait un excellent résultat nul au moment de son expulsion. L'ancien joueur de Tottenham peut nourrir des regrets puisque Metz accrochait un excellent résultat nul au moment de son expulsion.

