OM : Lopez, Garcia prévient le Barça

Intéressé par Maxime Lopez (19 ans, 3 matchs en L1 cette saison) en vue de l’été prochain (voir ici), le FC Barcelone a reçu un avertissement de la part de l’Olympique de Marseille. Et plus précisément de son entraîneur Rudi Garcia, interrogé sur cette rumeur en conférence de presse.

"Le Barça sur Lopez ? Oui, on m’a dit ça, je ne sais pas si c’est vrai. Max est au cœur du projet de l’OM, a prévenu le coach olympien. Il fait partie de nos jeunes joueurs, et nous on veut bâtir avec eux, donc on a tout intérêt à garder ces joueurs-là. On veut construire autour de lui."

A moins d'une offre mirobolante, Lopez devrait bien rester à l'OM.