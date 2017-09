Barça : convoqué, Dembélé est "prêt"

Transféré au FC Barcelone en fin de mercato, Ousmane Dembélé (20 ans) pourrait faire ses débuts en Liga ce samedi (20h45) lors du derby contre l’Espanyol Barcelone. Convaincu par la condition physique de sa recrue pendant la trêve internationale, l’entraîneur Ernesto Valverde l’a intégrée à son groupe.

"Cela lui a fait du bien de rester ici ces derniers jours, a commenté le technicien. Il a souffert de son inactivité et du fait d'être le centre d'attention. Peu à peu, il se sent plus à l'aise et plus impliqué. Je pense qu'il est prêt, il est de mieux en mieux chaque jour." Bien évidemment, le coach blaugrana n’a pas souhaité dire si le Français serait titularisé au Camp Nou.

Ter Stegen, Cillessen - Semedo, Piqué, Mascherano, Jordi Alba, Digne, Umtiti - Rakitic, Busquets, Iniesta, Paulinho, André Gomes - Suarez, Messi, Dembélé, Deulofeu, Alcacer.