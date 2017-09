Bayern : Lewandowski fait passer un message... « Par Eric Bethsy - Le 09/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En recrutant le milieu de terrain Corentin Tolisso (23 ans) pour 41,5 M€, hors bonus, le Bayern Munich a réalisé le plus gros transfert de son histoire cet été. Mais il en faudra beaucoup plus pour convaincre l'attaquant Robert Lewandowski (29 ans, 2 matchs et 3 buts en Bundesliga cette saison), pas du tout emballé par la politique de son club. "Le Bayern doit avoir des idées et être créatif s'il veut continuer à attirer des joueurs de classe mondiale, a conseillé le Polonais interrogé par Der Spiegel. Si l'on veut rester au sommet, on a besoin de la qualité de ces joueurs. Jusqu'à aujourd'hui, le Bayern n'a jamais payé plus de 40 M€ pour un joueur. Dans le football international, c'est une somme moyenne, ce n'est plus un gros montant." Les dirigeants bavarois l'ont déjà dit et répété, le champion d'Allemagne refuse de contribuer à la folie du mercato. En tout cas pour l'instant... Les dirigeants bavarois l'ont déjà dit et répété, le champion d'Allemagne refuse de contribuer à la folie du mercato. En tout cas pour l'instant...

