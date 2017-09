Monaco : Vasilyev raconte son mercato inattendu

Après son superbe parcours la saison dernière, l’AS Monaco n’envisageait que deux ou trois départs importants. Mais ça, c’était avant de découvrir la folie du mercato estival qui a obligé le vice-président Vadim Vasilyev à changer ses plans.

"C'est impossible de tout programmer, ça va trop vite. Avec le titre et la demi-finale de la Ligue des Champions, il y a eu tellement d'intérêt pour nos joueurs. On a sous-estimé l'intérêt du marché et la pression qui va avec, a reconnu le Russe dans L’Equipe. Avant de se décider, il a fallu évaluer les options qu'on avait pour remplacer les joueurs qui partiraient. Quand on a compris qu'on pourrait vendre plus de joueurs que prévu et garder une équipe compétitive, on a dit 'OK, on y va, on vend.' C'est vrai, on vend bien, et j'en suis fier. Mais on achète bien aussi."

En effet, l’ASM a conservé une équipe suffisamment armée pour jouer les premiers rôles en Ligue 1.