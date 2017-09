PSG : Mbappé, une première convaincante !

PSG : Mbappé, une première convaincant e ! « Par Youcef Touaitia - Le 08/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour sa première rencontre avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé (18 ans, 1 match et 1 but en L1 avec Paris SG cette saison) a trouvé le chemin des filets à Metz (5-1), ce vendredi, lors de la 5e journée de Ligue 1. Plein de bonne volonté, l'attaquant français s'est montré convaincant malgré quelques excès d'individualisme sur certaines séquences. Il a été noté 7,5/10. à retrouver ici). "Tous les projecteurs étaient rivés sur la pépite française, qui portait pour la première fois les couleurs parisiennes. Timide en début de rencontre, l'ancien Monégasque est monté en puissance au fil des minutes avant de trouver sa vitesse de croisière. Même s'il a parfois eu du mal à se placer, il a souvent joué juste, notamment en offrant un ballon de but à Cavani sur une passe exceptionnelle de l'extérieur du pied. En seconde période, on l'a senti plus à l'aise et il finit par trouver la faille sur une action qu'il s'est créé tout seul. Il en a parfois un petit peu trop fait mais globalement, il a été au niveau. A souligner sa belle entente avec Neymar", peut-on lire sur le Débrief et NOTES de Metz-PSG ().

