PSG : Neymar homme du match, encore !

Comme face à Guingamp, Toulouse et Saint-Etienne, Neymar (25 ans, 4 matchs et 4 buts en L1 cette saison) a été élu homme du match par Maxifoot suite à sa belle prestation face à Metz (5-1), ce vendredi, lors de la 5e journée de Ligue 1. Moins fantasque et bien plus sobre dans son jeu, le Brésilien, passeur décisif puis buteur, a été impliqué sur quatre des cinq réalisations du Paris Saint-Germain. Il a été noté 8,5/10.

"L'arrivée de Mbappé au PSG a réussi à éclipser, un tout petit peu, la présence du Brésilien pour cette rencontre. Sauf que le patron du PSG, c'est bien lui ! Dans le jeu, l'Auriverde a bien évidemment été précieux en amenant toujours le danger, sur les ailes ou dans l'axe. Il réalise une magnifique passe décisive de l'extérieur du pied pour Cavani sur l'ouverture du score et trouve la faille en seconde période d'une belle frappe enroulée à l'entrée de la surface. Sur le quatrième but, c'est lui qui crée le décalage en trouvant Berchiche sur la gauche alors qu'il est également impliqué sur la réalisation de Lucas en servant Meunier. L'ancien Barcelonais a surtout montré qu'il pouvait parfaitement s'entendre avec Mbappé. Prometteur !", peut-on lire sur le Débrief et NOTES de Metz-PSG ().