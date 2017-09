PSG : Cavani évoque Neymar et Mbappé

S'il y a un homme heureux, c'est bien Edinson Cavani (30 ans, 5 matchs et 7 buts en L1 cette saison). Auteur d'un doublé à Metz (5-1), ce vendredi, lors de la 5e journée de Ligue 1, l'attaquant du Paris Saint-Germain peut désormais compter sur Neymar (25 ans, 4 matchs et 4 buts en L1 cette saison) et Kylian Mbappé (18 ans, 1 match et 1 but en L1 avec Paris SG cette saison) pour lui servir d'excellents ballons. L'Uruguayen a évoqué sa relation avec ses deux nouveaux partenaires.

"Ce sont de très grands joueurs, il ne nous manque pas beaucoup pour réussir à conclure des mouvements, j'espère qu'on va continuer à grandir pour faire une grande saison", a indiqué El Matador au micro de Canal + Sport.

Un trio absolument infernal !