Bordeaux : Gourvennec l'a mauvaise... « Par Romain Lantheaume - Le 08/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré sa supériorité numérique pendant une heure, Bordeaux n’est pas parvenu à s’imposer à Lille (0-0) ce vendredi en ouverture de la 5e journée de Ligue 1. Trop timides, les Girondins manquent une belle occasion de se rapprocher du Paris Saint-Germain et de l’AS Monaco au classement, comme le regrette leur entraîneur, Jocelyn Gourvennec. "Ce sont deux points de perdus. Il nous a manqué de la présence et de la précision dans la surface lilloise, a déploré le coach aquitain devant la presse. On a une bonne maîtrise dans la possession, on a plutôt joué. Mais on n'a pas été suffisamment tranchants dans leur surface. C'est ce qui nous a manqué. On a cadré un tir sur quinze, c'est beaucoup trop faible pour qu'on soit plus dangereux. On a trois occasions..." Il faudra aussi demander au Breton pourquoi il a attendu le dernier quart d’heure pour faire entrer Gaëtan Laborde et passer à deux attaquants… Il faudra aussi demander au Breton pourquoi il a attendu le dernier quart d’heure pour faire entrer Gaëtan Laborde et passer à deux attaquants…

