L1 : Metz 1-5 Paris SG (fini) « Par Youcef Touaitia - Le 08/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour la première de Kylian Mbappé, buteur ce soir, le Paris Saint-Germain, en supériorité numérique pendant 35 minutes, a écrasé Metz (5-1), ce vendredi, à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1. Il fallait s’y attendre, les Messins étaient recroquevillés dans leur camp dès le coup d’envoi de la partie. Pour étirer le bloc adverse, les Parisiens passaient par les côtés avec notamment un Berchiche explosif qui offrait un caviar à Draxler, pas du tout réaliste devant Kawashima. Malgré sa domination sans partage, le PSG butait sur le solide bloc mosellan. Seul Cavani, qui se faisait oublier, donnait des frissons au portier japonais en touchant le poteau. Au fil des minutes, les locaux, poussés par leurs fans venus en nombre, prenaient confiance. Rivière touchait même du bois peu avant la demi-heure de jeu, preuve qu’il y avait un coup à jouer. Mais l’impitoyable Cavani, servi par Neymar, sortait de sa boîte et trompait Kawashima après un joli crochet (0-1, 31e). Un coup dur pour Metz, pas loin de la correctionnelle sur une tête de l’Uruguayen dans la foulée. Mais solidaires, les Grenats égalisaient rapidement grâce à Rivière, buteur de la tête après un gros travail de Dossevi (1-1, 37e). Au retour des vestiaires, Areola commettait une bourde monumentale après une passe en retrait de Marquinhos. Mais Rivière, trop imprécis, manquait son tir devant le but vite ! Dans un début de seconde période complètement fou, Assou Ekotto écopait d’un carton rouge pour une faute trop appuyée sur Mbappé. Le tournant du match puisque la nouvelle recrue marquait son premier but avec le PSG quelques instants plus tard sur une frappe sèche à l’entrée de la surface (1-2, 59e). Dans une ambiance hostile, la pépite française n’était pas loin du doublé mais Niakhaté réalisait un énorme sauvetage sur sa ligne. Hors du coup, les protégés de Philippe Hinschberger voyaient Cavani fracasser la barre sur une frappe puissante. Mais à dix, la mission était impossible. Neymar, pas attaqué dans l’axe, alourdissait le score d’un joli tir enroulé des 20 mètres (1-3, 69e). Metz coulait un peu plus en fin de partie avec une nouvelle réalisation plein d’opportunisme d’El Matador (1-4, 75e). Et puisque la soirée devait être encore plus noire pour les Lorrains, Lucas, plein de réussite, clôturait le festival parisien en Moselle (1-5, 87e). Ce PSG sera difficile à arrêter ! Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

