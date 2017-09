Metz : Hinschberger fou de rage !

Metz : Hinschberger fou de rag e ! « Par Youcef Touaitia - Le 08/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Écrasé par le Paris Saint-Germain (1-5), ce vendredi, lors de la 5e journée de Ligue 1, Metz a pourtant résisté jusqu'à l'expulsion de Benoît Assou Ekotto à la 56e minute pour une faute trop appuyée sur Kylian Mbappé. Une décision de l'arbitre qui a rendu fou l'entraîneur mosellan, Philippe Hinschberger. "Il y a des faits de jeu contestables. Le PSG n'a pas besoin de ça. Le carton rouge n'est pas justifié, il (Assou-Ekotto, ndlr) touche le ballon. (...) On a doublement les boules. On a le sentiment qu'il (l'arbitre, ndlr) a foutu notre semaine de travail en l'air", a pesté le coach messin au micro de Canal + Sport. Il est vrai que jusqu'à cet événement, et ce malgré la domination parisienne, Metz était très bien dans sa rencontre. Il est vrai que jusqu'à cet événement, et ce malgré la domination parisienne, Metz était très bien dans sa rencontre.

