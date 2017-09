PSG : Mbappé a pris du plaisir

Kylian Mbappé (18 ans, 1 match et 1 but en L1 avec Paris SG cette saison) n'a pas manqué sa première avec le Paris Saint-Germain ! Buteur à Metz (5-1), ce vendredi, lors de la 5e journée de Ligue 1, l'attaquant français s'est dit très heureux à l'issue de cette rencontre réussie.

"C'était un beau but, je voulais faire une passe à Ney, le défenseur intercepte, j'ai un temps de réaction plus rapide que mon adversaire et je la place en force. Après, on a déroulé, s'est félicité l'ancien Monégasque au micro de Canal + Sport. Tout ce que je veux, c'est être sur le terrain, j'étais très heureux aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de plaisir, le reste, j'arriverai à m'adapter."

Ça promet !