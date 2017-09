L1 : Lille 0-0 Bordeaux (fini)

Pas de vainqueur ! Lille, réduit à dix pendant une heure, et Bordeaux, incapable de profiter de sa supériorité numérique, se sont neutralisés (0-0) au Stade Pierre-Mauroy ce vendredi en ouverture de la 5e journée de Ligue 1.

Grâce à leur pressing haut, marque de fabrique de Marcelo Bielsa, les Dogues prenaient rapidement l'ascendant dans la rencontre. Mais il fallait attendre une vingtaine de minutes pour voir les premières frappes nordistes avec la tête d'Alonso qui passait à côté puis le tir de Benzia, contré.

Pour réagir, les Girondins s'en remettaient aux accélérations de Malcom. Le Brésilien faisait mal à son compatriote Thiago Maia. Complètement dépassée au poste de latéral gauche qui n'est pas le sien, la recrue récoltait logiquement deux cartons jaunes, synonymes d'expulsion (32e). En supériorité numérique, les visiteurs apportaient le danger sur le but de Maignan, mais les Dogues se dégageaient, tandis que De Préville, tout juste passé chez l'ennemi, croisait trop sa tête. Juste avant la pause, El Ghazi répliquait par une frappe lobée que Costil parvenait à bloquer en deux temps. La première frappe cadrée du match !

Au retour des vestiaires, les hommes de Jocelyn Gourvennec inversaient la possession mais ils se montraient bien trop timides pour déstabiliser de valeureux Lillois qui ripostaient par moment sans plus de succès. Servi dans la surface, Sankharé avait la balle de match, mais le Bordelais perdait son duel face à Maignan et manquait le cadre… Les Girondins mettaient tardivement un coup d’accélérateur avec l’entrée en jeu de Laborde, mais ils péchaient par imprécision et concèdent le nul alors qu’il y avait clairement mieux à faire pour mettre la pression sur le Paris Saint-Germain et Monaco…