Lyon : Aulas, la piqûre de rappel du Dupraz

Par Youcef Touaitia - Le 08/09/2017

Particulièrement incisif à l'encontre du Paris Saint-Germain et de son modèle économique, Jean-Michel Aulas agace de nombreux dirigeants du football français. L'entraîneur de Toulouse, Pascal Dupraz, philosophe, lui a rappelé qu'il avait lui aussi opté pour une stratégie d'affaiblissement de ses concurrents nationaux durant le début des années 2000. "Quand Lyon trustait les titres, j'étais content que Lyon figure bien en Europe. A cette époque-là, Lyon tarissait les effectifs principalement des clubs de Ligue 1 et appauvrissait les clubs de Ligue 1 pour assurer son hégémonie. C'était un modèle économique. Aujourd'hui, il se trouve qu'il y en a d'autres. A savoir que des clubs tout puissants vont à l'international et réussissent à convaincre des joueurs prestigieux de rejoindre leur club", a indiqué le coach du TFC en conférence de presse. On attend la réponse du président de l'Olympique Lyonnais.

