Rennes : le coup de gueule de C. Gourcuff « Par Youcef Touaitia - Le 08/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé sur la sellette à Rennes (voir la brève du mardi 5/09), Christian Gourcuff n'a pas apprécié les rumeurs concernant son éventuel licenciement. En conférence de presse, l'entraîneur breton s'est lâché, critiquant notamment un journaliste et un agent qui seraient à l'origine de ces bruits de couloir de plus en plus persistants. "Il y a eu une rumeur faisant état de mon remplacement. Quand je sais comment c’est créé de la part d’un pseudo-agent de connivence avec un journaliste... C’est un cas d’école. Les choses qui font mal, ça impacte votre travail. C’est aussi pour ça que j’ai quitté l’Algérie. Les mensonges, la manipulation. Le reste, ce n’est pas un problème", a pesté le coach rennais. "J’ai 62 ans, je vais prendre ma retraite. Ce n’est pas un souci. Mais quand ça impacte votre travail, ça devient difficile. Quand le vice et la bêtise sont conjugués, ça fait un cocktail détonnant. J’ai un défaut. C’est que la bêtise m’énerve. C’est pour ça que je suis de plus en plus énervé", a terminé un Gourcuff bouillonnant. "J’ai 62 ans, je vais prendre ma retraite. Ce n’est pas un souci. Mais quand ça impacte votre travail, ça devient difficile. Quand le vice et la bêtise sont conjugués, ça fait un cocktail détonnant. J’ai un défaut. C’est que la bêtise m’énerve. C’est pour ça que je suis de plus en plus énervé", a terminé un Gourcuff bouillonnant.

News lue par 5620 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+