Real : Benzema révèle sa conception du foot

Considéré comme un des meilleurs attaquants du monde, Karim Benzema (29 ans, 2 matchs en Liga cette saison) reste néanmoins critiqué pour ses statistiques faibles comparées à celles de ses principaux concurrents dans les clubs rivaux. Une déception pour le buteur du Real Madrid, qui estime que l'intelligence de jeu doit avant tout primer sur les chiffres.

"C’est quelque chose qui n’intéresse plus les gens en fait. C’est comme ça, c’est le football d’aujourd’hui, on oublie certains détails. Quand un attaquant ne marque pas, mais crée plusieurs situations de jeu, ça n’intéresse personne. Alors qu’un attaquant qui ne touche pas un ballon, qui marque, mais qui n’est pas forcément beau à voir, on s’attarde sur lui. J’estime que le football doit être beau à voir, à regarder. Tu ne viens pas au stade ou tu ne t’installes pas sur ton canapé pour rester les bras croisés", a indiqué l'international tricolore dans un entretien accordé à So Foot.

Ce n'est pas un hasard si les nombreux entraîneurs qui ont dirigé les Merengue au cours de la dernière décennie ont eu une confiance aveugle en Benzema.