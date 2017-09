L1 : Metz-Paris SG, les compos

A l'occasion de la 5e journée de Ligue 1, Metz reçoit le Paris Saint-Germain ce vendredi (20h45, Canal+ Sport) au Stade Saint-Symphorien. L'entraîneur parisien Unai Emery est privé de Verratti, suspendu, Di Maria et Pastore, blessés. Mbappé effectue ses débuts sous le maillot parisien dans un 4-4-2 très séduisant en compagnie de Draxler, Neymar et Cavani. Meunier, Kimpembe et Berchiche remplacent respectivement Thiago Silva, Alves et Kurzawa. Côté messin, Rivierez et Niane sont blessés. Voici la composition des deux équipes.

Metz : Kawashima - Balliu, Bisevac (c), Niakhaté, Assou Ekotto - Dossevi, Cafu, Philipps, Cohade - Rivière, Roux.

Paris SG : Areola - Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Berchiche - Draxler, Thiago Motta (c), Rabiot, Neymar - Mbappé, Cavani.