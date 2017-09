Liverpool : Naby Keita, Klopp est aux anges

Futur joueur de Liverpool, Naby Keita (22 ans, 2 matchs en Bundesliga cette saison) est énormément apprécié par Jürgen Klopp. En conférence de presse, l’entraîneur allemand n’a pas caché sa joie d’avoir mis la main sur le milieu de terrain du RB Leipzig.

"C'est un très bon joueur de football, qui va beaucoup nous aider. Il est très bon dans les petits et les grands espaces. C'est un bon dribbleur, un bon passeur. Il y a beaucoup de choses que j'aime chez lui et je veux l'avoir le plus souvent possible sur le terrain. Il s'intègre très bien à l'équipe. (...) Il peut évoluer à quatre positions, à la fois en relayeur ou sur les deux ailes. Nous jouons de manière particulière et nous voulons l'utiliser dans ces positions", a indiqué Klopp.

Pour rappel, le Guinéen va coûter environ 70 millions d’euros aux Reds.