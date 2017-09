Lyon : Tousart défend Genesio

Critiqué depuis de nombreux mois, Bruno Genesio garde la confiance de ses joueurs à l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain Lucas Tousart (20 ans, 4 matchs en L1 cette saison) a d’ailleurs défendu son entraîneur.

"C’est vrai que le coach a été beaucoup critiqué dans sa manière de faire. Il le sait et il essaye de passer outre. Il y aura toujours des gens pour donner un avis contraire. C’est un monde un peu compliqué à gérer mais il fait abstraction de tout ça. Nous sommes au jour le jour avec lui, on sait comment il fonctionne et ce qu’il veut mettre en place. Il n’y a que nous qui sachons la vérité", a indiqué le Gone pour Goal.