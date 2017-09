Lyon : Genesio prévient Depay

Auteur d'un début de saison mitigé, Memphis Depay (23 ans, 4 matchs et 1 but en L1 cette saison) va devoir mettre les bouchées doubles pour répondre aux attentes de Bruno Genesio. L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, qui avait placé le Néerlandais sur le banc contre Nantes (0-0), attend plus de son ailier.

"Il a un énorme potentiel donc on attend plus de lui notamment dans le jeu avec mais aussi dans le jeu sans ballon, il en est conscient. J’attends qu’il ait plus d’efficacité dans la préparation de ses actions. Il y a des zones de jeu où il doit être plus juste techniquement. On attend plus de lui dans la préparation de notre jeu, dans le domaine technique, notamment pour un joueur de cette qualité-là", a expliqué le coach des Gones en conférence de presse.

Néanmoins, Genesio assure que Depay est un joueur cadre sur lequel il compte. Assez pour le titulariser dimanche (17h) contre Guingamp lors de la 5e journée de Ligue 1 ?