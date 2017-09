Lyon : "blessé", Aulas tacle Desplat « Par Romain Rigaux - Le 08/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Les critiques de Bertrand Desplat sur Jean-Michel Aulas, suite aux propos du président de l'OL sur le Paris Saint-Germain et l'argent des Qataris, ont du mal à passer. Le patron de Lyon assure ne pas avoir "digéré" et n'a pas loupé son homologue de Guingamp en conférence de presse ce vendredi. "J'ai été blessé. Ça fait 30 ans que je participe au football français, j'ai toujours été dans les institutions, a d'abord rappelé JMA. Et puis, j'ai une vie d'entrepreneur plutôt réussie. Donc je n'ai pas apprécié que l'on dise que j'étais quelqu'un de sénile qui n'avait plus rien à faire dans le monde du football et de l'entreprise. Bertrand a franchi une ligne qui est malheureuse pour lui puisque je pense qu'il n'a rien démontré. Pour pouvoir parler des entrepreneurs ou des présidents qui ont réussi à faire quelque chose, il faut avoir soi-même démontré un certain nombre de choses, ce qui n'est pas le cas..." Les retrouvailles entre les deux hommes dimanche (17h) lors de Lyon-Guingamp s'annoncent tendues. Les retrouvailles entre les deux hommes dimanche (17h) lors de Lyon-Guingamp s'annoncent tendues.

