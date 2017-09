Real : Perez et la "colère" de Ronaldo « Par Romain Rigaux - Le 08/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cristiano Ronaldo (32 ans, 2 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison) a fait parler de lui cet été avec des rumeurs concernant un départ suite à l'enquête pour fraude fiscale dont il fait l'objet. Comme on s'y attendait, l'attaquant portugais est resté au Real Madrid. Et son président Florentino Perez tient à dédramatiser cet épisode. "Je ne sais pas ce qui s'est passé... Il était en colère à cause de ce problème fiscal, mais il ne voulait pas partir. Il a dit qu'il était très heureux ici. Tout a été oublié quand il est parti en vacances", a assuré le patron merengue. L'entourage de CR7 a néanmoins continué d'entretenir le suspense en fin de mercato alors que le Real aurait refusé d'augmenter le salaire de sa superstar à 40 millions d'euros par an... L'entourage de CR7 a néanmoins continué d'entretenir le suspense en fin de mercato alors que le Real aurait refusé d'augmenter le salaire de sa superstar à 40 millions d'euros par an...

News lue par 11264 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+