Real : Perez évoque le PSG, Mbappé et Neymar « Par Romain Rigaux - Le 08/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cet été, le Real Madrid n'a pas réalisé de folies sur le marché des transferts. Le club merengue était pourtant très intéressé par Kylian Mbappé (18 ans), parti au PSG, mais le président Florentino Perez est finalement satisfait de ne pas avoir déboursé une fortune pour le néo-Parisien. "Il y a eu des contacts. Il a choisi le PSG parce qu'il est né à Paris. Je ne sais pas si c'était le moment de le recruter maintenant et ainsi perturber ce que nous avons déjà. Au final, il s'est produit quelque chose d'assez normal : Mbappé est de Paris et il a voulu le PSG. (...) On peut acheter pour 180 ou 200 millions d'euros mais en l'état actuel, cela nous perturberait plus que ça nous aiderait. Si nous apportons quelque chose qui peut perturber l'ambiance du vestiaire, ce ne serait pas bon", a confié Perez à la Cadena Ser. L'occasion aussi d'évoquer le départ de Neymar au PSG. "Le Real Madrid ne paiera pas 222 M€ pour un joueur, a-t-il assuré. Ce que je sais, c'est que le PSG les a payés pour Neymar et qu'il joue désormais à Paris." Si le patron de la Casa Blanca ne se montre pas critique dans ses propos, cela n'a pas empêché le Real de mettre la pression sur l'UEFA pour l'ouverture d'une enquête concernant les comptes du Paris SG. L'occasion aussi d'évoquer le départ de Neymar au PSG. "Le Real Madrid ne paiera pas 222 M€ pour un joueur, a-t-il assuré. Ce que je sais, c'est que le PSG les a payés pour Neymar et qu'il joue désormais à Paris." Si le patron de la Casa Blanca ne se montre pas critique dans ses propos, cela n'a pas empêché le Real de mettre la pression sur l'UEFA pour l'ouverture d'une enquête concernant les comptes du Paris SG.

