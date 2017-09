Lyon : sa lettre à Al-Khelaïfi, Aulas s'explique

Le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a profité de la présentation de Tanguy Ndombele ce vendredi pour faire le point sur la fameuse lettre envoyée à son homologue parisien, Nasser Al-Khelaïfi (voir la brève d'hier à 17h20).

"Je trouvais que, quand je fais des remarques, macro-économiques ou sur le système, on avait tendance à imaginer que c’était de l’intérêt particulier. J’ai toujours dit beaucoup de bien de Nasser en tant que personne. Il est courtois, il prend à cœur ce qu'il fait. Mais il utilise des moyens qui sont les siens et qui sont disproportionnés par rapport au football français. (...) On peut concilier l'ambition extrêmement importante du PSG et faire en sorte que la maison mère fasse un geste pour la France. (...) Je cherche d'abord à trouver des solutions pour le foot français, c'est un message d'espoir et d'équité. La France c'est aussi Lyon, Nice, Marseille, Monaco, disons un peu moins. C'était avant tout constructif", a assuré le boss de l'OL.

Aux dernières nouvelles, Al-Khelaïfi n'aurait même pas pris la peine de lui répondre.