PSG : un nouveau secrétaire général débarque

Ça continue de bouger dans les coulisses du Paris Saint-Germain. Ce vendredi, le club de la capitale a annoncé la nomination de l'ancien directeur général adjoint de la Fédération française de football (FFF), Victoriano Melero, au poste de secrétaire général.

"A ce poste nouvellement créé pour compléter et renforcer la structure du club, il aura pour mission de coordonner les stratégies d’Affaires juridiques, d’Affaires publiques, de compliance et d’Assurances intéressant le club. Au sein du Paris Saint-Germain, Victoriano assurera les relations avec les clubs et institutions françaises, européennes et internationales en relation avec le Président Nasser Al-Khelaifi. Il supervisera la Direction juridique, les activités d’assurance, et veillera au respect des Lois et Règlements de toute nature sous la direction du Directeur général délégué Jean-Claude Blanc", peut-on lire dans un communiqué.