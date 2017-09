PSG : la L1, Darder prévient Neymar « Par Romain Lantheaume - Le 08/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pas parvenu à se rendre incontournable en deux saisons à l’Olympique Lyonnais, le milieu de terrain Sergi Darder (23 ans) est rentré en Espagne cet été puisqu’il a été prêté avec option d’achat à l'Espanyol Barcelone. Et l’Ibère a tenu à adresser un message à la recrue du Paris Saint-Germain, Neymar (25 ans, 3 matchs et 3 buts en L1 cette saison), qui a effectué le chemin inverse. "Il va beaucoup apprendre, mais ça ne sera pas tout rose pour lui. Je crois que c'est plus facile de jouer en Espagne qu'en France, a glissé l’ancien joueur de Malaga dans les colonnes de As. En France, il y a des joueurs très physiques. Je ne pouvais pas rivaliser avec eux, alors j'ai appris à utiliser mes armes." Sur ses premières rencontres avec le PSG, le Brésilien s’en est très bien sorti. Sur ses premières rencontres avec le PSG, le Brésilien s’en est très bien sorti.

