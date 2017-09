Lyon : Ferri revient sur son départ avorté « Par Romain Lantheaume - Le 08/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Considéré comme un remplaçant à l’Olympique Lyonnais, le milieu de terrain Jordan Ferri (25 ans, 3 apparitions en L1 cette saison) a confirmé qu’il avait demandé son départ en prêt cet été. En vain, car l’OL souhaitait un transfert sec… "C’était plus un souhait de ma part d’être en prêt à Toulouse. Malheureusement c’est le foot, ça ne s’est pas fait, a regretté le Gone auprès du site Olympique-et-Lyonnais. Je n’en tiens rigueur à personne. Il y a des choix qui sont faits et aujourd’hui je suis heureux d’être ici." En revanche, le joueur a décliné Nantes, avec qui Lyon s’était mis d’accord. "Je remercie déjà le président de Nantes et le coach que j’ai eu au téléphone. J’ai mûrement réfléchi et j’en suis venu à la conclusion que je ne souhaitais pas être transféré à Nantes, a poursuivi Ferri. C’était des discussions avec mes proches, mes conseillers, c’est une décision que j’assume." Malgré le départ de Sergi Darder, le Lyonnais devra composer avec la concurrence de Pape Cheikh Diop et Tanguy Ndombele, recrutés cet été. "Je remercie déjà le président de Nantes et le coach que j’ai eu au téléphone. J’ai mûrement réfléchi et j’en suis venu à la conclusion que je ne souhaitais pas être transféré à Nantes, a poursuivi Ferri. C’était des discussions avec mes proches, mes conseillers, c’est une décision que j’assume." Malgré le départ de Sergi Darder, le Lyonnais devra composer avec la concurrence de Pape Cheikh Diop et Tanguy Ndombele, recrutés cet été.

