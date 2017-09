Lyon : Aulas compare Ndombele à un ancien !

Lyon : Aulas compare Ndombele à un ancie n ! « Par Romain Lantheaume - Le 08/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé d’Amiens sous la forme d’un prêt payant de 2 millions d’euros avec une option d’achat de 8 millions d’euros, le milieu de terrain Tanguy Ndombele (20 ans) a été présenté ce vendredi par son nouveau club, l’Olympique Lyonnais. Et le président rhodanien, Jean-Michel Aulas, promet déjà un avenir radieux à sa recrue ! "Il fait penser à Michael Essien (2003-2005). Comme il le dit lui-même il a encore une grosse marge de progression", a lancé le dirigeant lyonnais devant la presse. De son côté, le Gone a été invité à répondre à la comparaison avec Corentin Tolisso, transféré au Bayern Munich cet été. "Je ne suis pas là pour le remplacer. Si je peux suivre sa trace, tant mieux. On a chacun nos qualités, a éludé l’international Espoirs français. Je suis très content d'être ici. Lyon est un club ambitieux et c'était le meilleur choix pour ma progression." Essien, Tolisso… Voilà la barre mise très haut ! "Je ne suis pas là pour le remplacer. Si je peux suivre sa trace, tant mieux. On a chacun nos qualités, a éludé l’international Espoirs français. Je suis très content d'être ici. Lyon est un club ambitieux et c'était le meilleur choix pour ma progression." Essien, Tolisso… Voilà la barre mise très haut !

