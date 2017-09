Monaco : B. Keita et la comparaison avec Mbappé « Par Romain Lantheaume - Le 08/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté pour pallier le départ de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, l’attaquant Baldé Keita (22 ans) débarque à l'AS Monaco avec l’étiquette du successeur du Tricolore. Et même si ce redoutable dribbleur partage le style explosif du néo-Parisien, ne comptez pas sur lui pour alimenter la comparaison. "Je ne connais pas Mbappé personnellement mais c'est un très, très bon joueur. Je ne viens pas pour le remplacer. Mbappé a son style, moi le mien. Je veux aider le club, lui rendre sa confiance", a affirmé l’international sénégalais lors de sa conférence de présentation, tout en étalant ses ambitions. "Si j'ai cette étiquette de phénomène, c'est que j'ai beaucoup travaillé dans ma carrière. C'est une bonne chose d'être appelé comme ça, a avancé le transfuge de la Lazio Rome. J'espère valoir plus de 30 millions (son prix d’achat, ndlr) dans le futur." Sur le Rocher, l’ancien pensionnaire de la Masia est au bon endroit pour voir sa valeur grimper ! "Si j'ai cette étiquette de phénomène, c'est que j'ai beaucoup travaillé dans ma carrière. C'est une bonne chose d'être appelé comme ça, a avancé le transfuge de la Lazio Rome. J'espère valoir plus de 30 millions (son prix d’achat, ndlr) dans le futur." Sur le Rocher, l’ancien pensionnaire de la Masia est au bon endroit pour voir sa valeur grimper !

