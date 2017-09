PSG : le club serein face à l'enquête de l'UEFA « Par Romain Rigaux - Le 08/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pointé du doigt par de nombreux grands clubs européens et suspecté d'avoir contourné le fair-play financier grâce à de l'argent injecté par l'Etat du Qatar, le Paris Saint-Germain assure depuis le début de la semaine être respectueux des règlements et vouloir jouer la transparence avec l'UEFA. Au sein du club de la capitale, les dernières déclarations du président de l'instance européenne, Aleksander Ceferin (voir ici), n'ont pas perturbé les dirigeants. Pour le Paris SG, il s'agit surtout d'une manoeuvre politique pour calmer les grands clubs européens irrités par les dépenses sans précédent du PSG cet été, affirme le quotidien Le Parisien. "Nous sommes droits dans nos bottes", assure un membre du club. D'ailleurs, aucune éventuelle sanction ne peut, a priori, tomber avant la fin de l'exercice, lorsque toutes les recettes sont enregistrées pour vérifier que Paris ne dépasse pas les 30 millions d'euros de déficit. En attendant, les enquêteurs vont étudier avec minutie l'opération concernant Kylian Mbappé, prêté par Monaco avec une option d'achat de 145 millions d'euros, plus 35 millions de bonus, explique le journal régional. "L’opération avec l’AS Monaco sera intégrée dès cette saison dans les comptes du club, tant au niveau des amortissements que de la masse salariale", assure déjà le PSG. Autant dire que le club de la capitale est confiant. En attendant, les enquêteurs vont étudier avec minutie l'opération concernant Kylian Mbappé, prêté par Monaco avec une option d'achat de 145 millions d'euros, plus 35 millions de bonus, explique le journal régional. "L’opération avec l’AS Monaco sera intégrée dès cette saison dans les comptes du club, tant au niveau des amortissements que de la masse salariale", assure déjà le PSG. Autant dire que le club de la capitale est confiant.

News lue par 6928 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+