PSG : Guardiola, Emery... Mbappé les adore !

PSG : Guardiola, Emery... Mbappé les ador e ! « Par Romain Lantheaume - Le 08/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dragué par les plus grands clubs européens, l’attaquant Kylian Mbappé (18 ans), passé de l’AS Monaco au Paris Saint-Germain cet été, a notamment eu l’occasion de s’entretenir avec l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, ainsi qu’évidemment son nouveau coach, Unai Emery. Deux techniciens avec qui le courant est très bien passé. "Guardiola ? C'est vraiment un entraîneur qui respire le football. Il a gagné partout et il vous transmet une passion, il vous donne vraiment envie de jouer, de ne penser qu'au jeu, car il ne vous parle que de jeu. Il n'évoque même pas ce qui se passe à côté", a raconté le champion de France dans les colonnes de L’Equipe. "Le coach Emery, aussi, parle beaucoup de jeu. J'adore les coachs qui ne parlent que de jeu. Parce que c'est ce qui nous concerne nous. Ces deux entraîneurs-là ont une passion pour le foot qui va au-delà de leur métier, s’est émerveillé le Tricolore. Quand je l'ai vu, on a parlé de schémas tactiques, de la manière dont il m'utiliserait. On a plus parlé de ça que de mes qualités, car je me connais mieux que personne. Même Guardiola ne peut pas me dire ce que je sais." Les routes du Français et du Catalan auront peut-être l’occasion de se croiser à l’avenir… Les routes du Français et du Catalan auront peut-être l’occasion de se croiser à l’avenir…

